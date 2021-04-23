Салават, Башкирия, , 08:04 — REGNUM Обстоятельства гибели ветерана Великой отечественной войны при пожаре в жилом доме устанавливают в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что в г. Салавате вечером 22 апреля 2021 года в двухэтажном жилом доме, расположенном на ул. Богдана Хмельницкого, вспыхнул пожар. Во время борьбы с огнем из дома спасатели эвакуировали 96-летнего ветерана Великой отечественной войны, который находился без сознания. Врачи не смогли его спасти.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку, в ходе которой им предстоит установить причину смерти ветерана и все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после гибели двух людей во время пожара в жилом доме.