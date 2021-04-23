Лондон, , 08:03 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев образования тромбов после прививки вакциной от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca в Великобритании увеличилось до 168. Об этом 22 апреля сообщило на своем сайте Агентство по контролю за лекарственными средствами страны (MHRA).

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Из-за тромбоза скончались по меньшей мере 32 пациента. Всего в королевстве хотя бы одну дозу препарата AstraZeneca получили 21,2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля британское правительство объявило, что 33 257 651 житель Великобритании привился по меньшей мере одной из доз вакцин от коронавирусной инфекции, которые одобрены государством. Это количество составляет половину населения страны.

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