Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 36 978.

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35 595 человек к настоящему времени излечились от COVID-19. Продолжают лечение в стационарах 308 пациентов, в том числе 52 тяжёлых больных. Ещё 244 носителя лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 447 коек: занято — 308, свободно — 139 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,9%», — добавили в штабе.

Число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 831, за минувшие сутки скончались ещё два пациента.