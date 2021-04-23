Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что министерство опечалено известием об исчезновении индонезийской подводной лодки с 53 членами экипажа на борту, сообщает Detik.

«Наши мысли вместе с индонезийскими моряками и их семьями», — подчеркнул Джон Кирби.

Военные США направят группу и военный самолет для оказания помощи Индонезии в поисках пропавшей подводной лодки Nanggala-402.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин проведет 23 апреля переговоры с министром обороны Индонезии Прабово Субианто, чтобы обсудить, как еще Соединенные Штаты могут помочь Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подводной лодки в районе острова Бали.

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