Пермь, , 07:58 — REGNUM В Пермском крае на 1 апреля задолженность перед работниками по заработной плате составила 4,7 млн рублей. За месяц объём долга вырос в 9,3 раза, сообщает Пермьстат.

Стоит отметить, что бюджетная задолженность по оплате труда отсутствует. Задолженность имеется перед работниками, которые трудятся в сфере сельского хозяйства, охоты и лесозаготовки.

В марте 2021 года задолженность составляла 503 тыс. рублей, а год назад — 20 653 рубля.

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