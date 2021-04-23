Красноярск, , 07:53 — REGNUM Дети войны в Красноярском крае будут получать ежемесячную денежную выплату. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Ввести указанную выплату в преддверии Дня Победы предложил губернатор края Александр Усс, выступая 22 апреля с докладом перед депутатами Заксобрания.

Предусматривающий выплаты проект закона обещают разработать до конца апреля 2021 года. После этого его на ближайшей сессии рассмотрят депутаты краевого парламента.

«По предварительным расчётам, на выплаты детям войны в ближайший год из краевого бюджета будет выделено порядка 470 млн рублей», — говорится в сообщении правительства региона. Сумма выплаты на каждого человека не уточняется.

Напомним, в этом году выплаты из краевого бюджета в преддверии Дня Победы получили 140 тысяч жителей Красноярского края. Размер ежегодной единовременной выплаты для красноярских инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны был увеличен с 6 до 50 тысяч рублей. Также в крае увеличили размер пособий для бывших узников концлагерей и гетто, тружеников тыла и других категорий.

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