Нейпьидо, , 07:53 — REGNUM Военные власти Мьянмы выдали ордера на арест 26 лидеров оппозиции, которые провозгласили себя министрами так называемого правительства национального единства. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Мьянмы 23 апреля сообщает информационное агентство Кyodo.

Оппозиционное (теневое) правительство национального единства, которое военные власти страны объявили вне закона, ставит своей целью объединить все силы, которые выступают против захвата власти в стране военной хунтой.

Вооружённые силы Мьянмы захватили власть в стране 1 февраля в результате военного переворота. Военная хунта, возглавляемая генералом Мином Ауном Хлайном, объяснила свои действия незаконностью гражданского правительства в связи с масштабными фальсификациями, якобы совершёнными в ходе прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель мьянманских военных властей генерал Зо Мин Тун заявил, что беспорядки в Мьянме подпитывали деньги американского Фонда Сороса.

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