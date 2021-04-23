Благовещенск, 23 апреля 2021, 07:51 — REGNUM Приамурье 22 апреле окутало дымом, который принесло ветром с территории Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства зафиксировала на территории Китая более 500 термоточек.
Специалисты Роспотребнадзора Приамурья ведут лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха в Благовещенске. На 22 апреля в столице региона в пробах воздуха превышения гигиенических нормативов не установлено.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всех территориях края.