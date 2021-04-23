Ульяновск, , 07:50 — REGNUM В Ульяновске состоится очередная ярмарка, на этот раз — предпасхальная. Об этом сообщает администрация областного центра.

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24 апреля в Заволжском районе Ульяновска пройдёт заключительная весенняя сельскохозяйственная ярмарка. В ней ожидается участие фермеров, садоводов и предприятий из 20 муниципальных образований области.

Власти отмечают, что для пожилых покупателей и инвалидов будут работать социальное такси и волонтёры. Кроме того, желающие смогут получить консультации у работников пенсионного фонда, центра занятости населения, военкомата и органов социальной защиты населения.

В связи с ярмаркой на ряде участков ограничат движение транспорта, общественный порядок обеспечат сотрудники полиции и дружинники.

Напомним, что в 2021 году Пасха отмечается 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, первая весенняя аграрная ярмарка в Ульяновске прошла 27 марта, на ней было продано продукции на 6 млн рублей. Власти заявляли, что на ярмарках цены на 10 — 15% ниже рыночных.

Напомним, первые ярмарки проходили с учётом санитарно-эпидемических требований: дистанция между прилавками составила не менее 1,5 метров, добровольцы обрабатывали руки и раздавали маски.

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