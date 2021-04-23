Пермь, , 07:50 — REGNUM В Пермском крае к концу марта 2021 года числилось 22 986 безработных. Уровень безработицы составил 1,87%, сообщает Пермьстат.

Стоит отметить, что месяцем ранее (в феврале 2021 года) безработица фиксировалась на уровне 2,27%, а годом ранее (в марте 2020 года) — 1,33%.

В конце марта 2021 года в регионе на учете состояли 26 183 человек, не занятых трудовой деятельностью. Из них 22 986 граждан имели статус безработного, в том числе 14 654 человека получали пособие по безработице.

В марте 2021 года статус безработного получили 3449 человек. Показатели трудоустройства безработных были больше на 520 человек (28%), чем в марте 2020 года, и составили 2374 человека.

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