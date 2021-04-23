Посёлок городского типа Шахтёрск, Сахалинская область, , 07:48 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Шахтерск Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в доме № 14 по улице Трудовой. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огнем была охвачена площадь 80 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Санкт-Петербурге произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил сразу три этажа здания. Сведений о пострадавших не поступало.