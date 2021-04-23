Белград, , 08:05 — REGNUM Белград не заинтересован в создании «Великой Сербии», для него большая Сербия означает лучшую экономику, больше заводов, лучшие зарплаты и лучшую инфраструктуру, заявил 22 апреля в интервью RTS 22 апреля президент Сербии Александр Вучич. Однако он подчеркнул, что, когда он это говорит, ему не доверяют.

«Ну, мне ясно, что просто нужно время, чтобы доказать, что мы честны», — отметил Вучич, добавив, что на вопрос о том, будет ли война, уже дан ответ.

«Людям надоела война, вот почему они покидали этот регион последние 25 лет, и теперь мы видим, как они медленно возвращаются. Нам нужно молодое, талантливое и умное население, а не новые войны и нестабильность», — сказал Вучич.

Напомним, Великая Сербия — это националистическая идея пансербских радикалов-ирредентистов, а также части сербской интеллигенции православного духовенства. Она заключается в расширении границ Сербии за счёт соседних государств: Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Хорватии.