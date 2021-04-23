Барнаул, 23 апреля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Бдлительность сотрудников УФСБ по Алтайскому краю помогла пресечь торговлю государственными наградами. Как сообщает пресс-служба ведомства, только один комплект наград уроженца Алтайского края, участника Великой Отечественной войны Петра Михайловича Хомутова (орден Суворова, орден Кутузова, ордена Отечественной войны I и II степеней и др.) для потенциальных покупателей оценивался в сумму свыше одного миллиона рублей.

УФСБ Торговлю государственными наградами пресекли в Алтайском крае

Обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК России («Покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере») предъявлено гражданину России 1981 года рождения.

УФСБ Злоумышленники пытались продать государственные награды в Алтайском крае

По данным следствия, именно он нашёл в интернете потенциального иностранного покупателя, которому предложил приобрести ордена и медали СССР периода Великой Отечественной войны в количестве 33 штук с комплектом документов к ним. После получения денежных средств в размере свыше 100 тысяч рублей он, в нарушение действующего законодательства, попытался отправить посылку адресату, однако в почтовом отделении Барнаула её изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Согласно заключению эксперта, отправленные предметы относятся к культурным ценностям как имеющие историческое (мемориальное) значение, общей стоимостью от 120 тысяч рублей. Гражданин, который продал обвиняемому реализованные государственные награды, тоже установлен.

У «коллекционера» обнаружено свыше трех тысяч госнаград с документами: от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до орденов Ленина. Предварительно установлено, что коллекции также планировались к сбыту для извлечения личной выгоды.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц.