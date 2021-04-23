Якутск, , 07:54 — REGNUM Жители Якутии обсуждают в соцсетях новую экзотическую продукцию, появившуюся на прилавках магазинов, — шашлык из мяса жирафа.

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«Чудесные новости. Про мясо буйволятины в полуфабрикатах жители республики слышали. Но вот, чтоб жаренное мясо из жирафа — новинка сезона. Гурманы уже побежали опустошать полки. Завтра шашлык-пати», — пишет телеграм-канал PRanya Якутия.

Судя по этикетке на упаковке шашлыка, он сделан 15 апреля в Якутске. Состав: окорок жирафа, маринад. Без ГМО и ГМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, приготовление шашлыка обойдётся жителям России примерно в 2 тыс. рублей, это на четверть больше, чем годом ранее. Таковы данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».