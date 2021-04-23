Киев, , 07:42 — REGNUM Украина не собирается вести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, заявил 22 апреля советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко вновь подчеркнул, что киевским властям необходимо выстраивать диалог с руководством республик Донбасса.

«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР», «ДНР» не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», — сказал Арестович.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве считают возможным завершить войну в Донбассе путём переговоров с российским руководством. В Москве по этому поводу не единожды заявляли, что конфликт является внутриукраинским, поэтому завершить его могут конфликтующие стороны.

Вместе с тем, Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко сообщил, что в Москве готовы к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам двусторонних отношений.

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