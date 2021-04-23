Чебоксары, , 07:40 — REGNUM В администрации Калининского района Чебоксар заместитель главы уволен с должности после прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии по итогам антикоррупционной проверки.

В прокуратуре установили, что заместитель главы администрации Калининского района Чебоксар был назначен на должность в ноябре 2020 года, при этом продолжая работать в качестве председателя товарищества собственников жилья и являясь руководителем двух коммерческих организаций.

По данным надзорного ведомства, работая заместителем сити-менеджера, он получил 31 тыс. рублей как председатель ТСЖ, а также подготовил ответ на жалобу в адрес администрации района на его же действия как руководителя ТСЖ.

В прокуратуре отмечают, что не были приняты меры, направленные на урегулирование конфликта интересов. По данному факту главе администрации Чебоксар внесено представление, по результатам рассмотрения которого замглавы администрации Калининского района уволен с муниципальной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам проверки деклараций у шести депутатов Чебоксар выявлены «серьёзные нарушения». В частности, по данным администрации главы республики, «один из народных избранников забыл о 20 млн рублей, другой просчитался в 2 млн рублей».

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Напомним, в 2018 году выявлен конфликт интересов в администрации Чебоксар: по данным прокуратуры, должностное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, согласно которому создавались более выгодные условия для компании, одним из учредителей которой являлась его супруга. В результате пост по собственному желанию покинул вице-мэр Чебоксар.

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