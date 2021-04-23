Загреб, , 07:41 — REGNUM На фоне пандемии и землетрясения реальный ВВП Хорватии в первом полугодии 2020 года снизился на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из-за сокращения личных расходов, инвестиций и экспорта, в частности услуг, а расходы государства немного выросли, заявил 22 апреля в парламенте директор хорватского народного банка Борис Вуйчич.

Вуйчич отметил это с учётом полугодовой информации о финансовом состоянии хорватского народного банка, реализации стабильности цен и денежно-кредитной политики в первом полугодии 2020 года. Он напомнил, что в первой половине 2020 года наблюдалось сильное сокращение мировой экономики из-за быстрого распространения коронавируса и введенных эпидемиологических мер. При этом в развитых странах падение реального ВВП было наиболее выраженным в пик весенней пандемической волны.

По его словам, личные расходы сократились на 6.8% в годовом исчислении, причем снижение отражает сокращение располагаемого дохода из-за негативных тенденций на рынке труда, снижение потребления услуг, предоставление которых было ограничено эпидемиологическими мерами, а также меньшую склонность граждан к расходам из-за меры физического дистанцирования и предотвращения риска заражения и существенное ухудшение потребительского оптимизма. По его словам, такие события также отражались на меньшем заимствовании у населения.