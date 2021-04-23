Триполи, , 07:38 — REGNUM Степень боевой готовности на границе Ливии с Чадом повысила Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Об этом 22 апреля сообщается на сайте военного округа провинции Эль-Куфра.

Такой приказ отдан всем воинским подразделениям сухопутных и военно-воздушных сил ЛНА, находящихся в приграничных районах. Решением командования ЛНА здесь вводится воздушное и наземное патрулирование. Кроме того, боевой ротой была усилена военная база Аль-Сара.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля избранный на шестой срок президент Чада Идрис Деби Инто погиб в бою с повстанцами. В стране был создан Переходный совет, который отказалась признавать группировка «Фронт за перемены и согласие в Чаде», из-за того, что новый орган возглавил сын убитого лидера республики.

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