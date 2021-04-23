Пермь, , 07:37 — REGNUM В Перми вынесен приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который признан виновным в убийстве восьмимесячного ребёнка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в ночь на 23 июля 2020 года находился в квартире с маленькой падчерицей. Мать девочки в это время дома отсутствовала. Мужчина употреблял алкоголь. Пьяного отчима начал раздражать плач ребенка. В гневе мужчина нанес падчерице смертельные травмы.

Суд назначил молодому человеку 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.