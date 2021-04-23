Дакка, , 07:32 — REGNUM Пожар произошел на складе с химикатами в столице Бангладеш Дакке, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что возгорание произошло в цокольном этаже пятиэтажного здания склада. Пожарным понадобилось несколько часов на ликвидацию огня. В результате пожара погиб один человек — по предварительным данным, он умер от отравления удушливым газом. Еще 14 человек пострадали, из них десятерых направили в национальный институт ожогов и пластической хирургии.

Пока причина возгорания неизвестна. На месте происшествия работают правоохранительные органы.