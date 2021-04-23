Новосибирск, , 07:32 — REGNUM Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подготовили к параду Победы в Новосибирске танк Т-34. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«На текущий момент доля оригинальных деталей в танке доведена до 99%, хотя ещё три года назад их было около 30%. В ходе работ специалисты провели обслуживание узлов и агрегатов, очистку лакокрасочного покрытия, покраску», — уточнили в ЦВО.

К параду также подготовлены современные образцы техники. Подготовка завершена на 70%.

Отметим, что по центральной площади Новосибирска вместе с парадными расчётами гарнизона пройдет более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО.