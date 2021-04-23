Березники, Пермский край, , 07:29 — REGNUM В Березниках Пермского края мать мальчика, который получил травму в детском саду, отсудила более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, ребенок ввиду ненадлежащего присмотра упал на лестнице и получил серьезную травму головы. Потребовался длительный курс лечения.

Прокуратура в интересах официального представителя пострадавшего мальчика подала иск в суд. Судебная инстанция удовлетворила исковые требования о взыскании с детского сада материального ущерба и компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило.