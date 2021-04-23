Загреб, , 07:40 — REGNUM Хорватский политолог Мартина Паучек Шливак в интервью хорватскому телеканалу Index 22 апреля заявила, что доходы от туризма составляют пятую часть ВВП Хорватии (данные Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР), и, поскольку экономика Хорватии в наибольшей степени зависит от данного сектора, крайне важно, чтобы предстоящий туристический сезон, по крайней мере, частично был спасен.

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По её словам, чтобы сделать это во время глобальной пандемии, крайне важно уменьшить число инфицированных коронавирусом, что может быть достигнуто при максимально возможной иммунизации населения.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 22 апреля на правительственной сессии заявил, что государство обеспечило достаточное количество вакцин, и призвал к «полной мобилизации», чтобы вакцинировать как можно больше людей в кратчайшие сроки. Он объявил, что к лету они должны использовать 3.1 миллиона доз вакцины, чего должно быть достаточно, чтобы вакцинировать 50−55% населения старше 18 лет.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации усиливается и что он должен перейти к полной мобилизации и более массовой вакцинации.

По словам эксперта, до сих пор по крайней мере одной дозой было привито 17.2% взрослого населения, из которых 43% людей старше 65 лет. Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош объявил в свою очередь, что с 1 мая в Хорватию еженедельно прибывают 230 000 доз вакцины от коронавируса.