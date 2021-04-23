Абакан, , 07:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 24 человек, выздоровели девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

За весь период пандемии в Хакасии подтверждён 22 221 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровел 21 441 человек (96,4% от числа выявленных заболевших).

На сегодняшний день в стационарах лечатся 80 жителей республики с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — в тяжёлом состоянии. Восемь человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Хакасии зарегистрировали 23 случая COVID-19, выздоровели 14 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончались ещё два пациента с COVID-19