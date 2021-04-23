Кемерово, , 07:24 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 23 апреля, за прошедшие сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 69 случаев.

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«Кемерово — 21, Новокузнецк — семь, Юрга — семь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Кемеровский МО — пять, Анжеро-Судженск — три, Междуреченск — два, Березовский — два, Калтан — два, Прокопьевск — два, Беловский МР — два, Промышленновский МО — два, Юргинский МО — два, Белово — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 51 пациент выздоровел, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 34 695 случаев заражения коронавирусом, 33 558 человек выздоровели, 654 пациентов скончались.