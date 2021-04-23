Киев, , 07:23 — REGNUM Некоторые продукты питания на Украине за год подорожали на 50% и более, сообщил 22 апреля портал «Украина» со ссылкой на данные официальной статистики.

По информации портала, сильнее всего с марта 2020 года в стране подорожали гречка — на 33%, манная крупа — на 29,4%, ячневая — на 28,8%, рис — на 13,8%. Подешевело за тот же период только пшено — на 16,7%.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте хлебобулочных изделий: цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта за год выросла на 20,3%, из муки первого сорта — на 17,1%. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб за год подорожал на 16,9%.

Кроме того, стоимость яиц за год взлетела на 109%. Сахар подрос в цене на 67,6%, подсолнечное масло — на 53,3%.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко пояснил, что цены на продукты в стране выросли как по объективным причинам, например, из-за дефицита и связанного с ним подорожания на мировых рынках, так и из-за необоснованного желания производителей продуктов получить максимальную прибыль.

«Если говорить о сахаре, то на Украине четыре компании контролируют весь рынок. По яйцам — одна компания контролирует больше 30%, а в некоторые периоды и 50% рынка яиц», — объяснил эксперт.

В отличие от России, по словам Дорошенко, на Украине власти и бизнес не договариваются о сдерживании цен на рынке, а в случае необходимости просто «собираются поговорить».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Украины объяснил причины резкого роста цен на продукты питания