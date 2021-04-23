Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновскую область продолжают поступать вакцина от COVID-19. Помимо «Спутника V» («ГамКовидВак»), регион впервые получил другой вид вакцины — «КовиВак». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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22 апреля в регион впервые передано 1560 доз вакцины «КовиВак», которая разработана научным центром имени М. П. Чумакова РАН. Данный вид вакцины содержит обезвреженный цельный коронавирус, а вакцинация проводится в два этапа с интервалом в две недели.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ульяновской области, заведующая отделением ЦГКБ Ульяновска Валерия Речник отмечает, что иммунологическая эффективность данного вида вакцины составляет 85%. По её словам, «серьёзных нежелательных явлений после вакцинации не выявлено», а противопоказания «практически такие же, как и у вакцины «Спутник V».

Всего в России разработаны три вида вакцины от COVID-19: «ГамКовидВак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса остаются почти 8,1 тыс. жителей, всего с начала пандемии официально выявлен 52 821 случай заражения SARS-CoV-2.

Напомним, на 21 апреля в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали более 83 тыс. жителей региона (вакциной «Спутник V»), в том числе двумя компонентами — около 50 тыс. жителей.