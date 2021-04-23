Кишертский район, , 07:22 — REGNUM В Кишертском районе Пермского края перевозчик на линию выпустил неисправные маршрутные автобусы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель нарушил законодательство в сфере перевозок пассажиров. На муниципальный маршрут были выпущены два автобуса с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена.

Перевозчику внесено представление. По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо к дисциплинарной ответственности. Автобусы отремонтированы, предприниматель контролирует выпуск на линию автобусов.