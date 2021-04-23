Якутск, , 07:22 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к авиакомпании «Якутия». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Пермское ООО «ВТК-Авиа» обратилось с претензиями к АО «Авиакомпания «Якутия» 15 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 378 810 215,98 рубля.

В сентябре 2019 года «ВТК-Авиа» (ранее носило название «ВТК-Ульяновск») уже судилось с авиакомпанией, в результате взыскав долг в размере 67 343 333,33 рубля. В основе спора лежало соглашение, в том числе «предусматривающее взаимные обязательства в отношении ремонта и продолжения эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100». В рамках соглашения воздушное судно Sukhoi Superjet 100 серийный номер 95 019 было передано в лизинг АО «Авиакомпания «Якутия» на основании договора лизинга от 2017 года. Именно задолженность по лизинговым платежам стала основанием для судебного иска.

Напомним, в январе 2021 года аэропорт «Якутск» также подал финансовый иск к авиакомпании «Якутия» на 161 млн рублей. Вердикт по делу пока не вынесен.