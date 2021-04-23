Барнаул, , 07:17 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, и на утро 23 апреля от коронавируса привились уже 167 484 человека (+ 4208 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 74 263 человека (+1 за последние сутки) получили первую прививку и 93 221 человек полностью привиты (+4207 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 250 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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