Москва, , 07:16 — REGNUM Ряд санитарных требований содержит обязательную сдачу теста на выявление коронавирусной инфекции, однако не предусматривает разделение на привитых и непривитых, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

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«В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел», — приводит ее слова РИА Новости.

Эпидемиолог отметила, что санитарные требования, которые предписывают сдачу ПЦР-тестов на COVID-19, являются одинаковыми для всех. Поэтому даже привитым придется в ряде ситуаций сдавать тест на выявление коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал бизнес принять участие в кампании по вакцинации против COVID-19. В частности, он призвал компании сделать доступными прививки для своих сотрудников. Однако Володин отметил, что решение о вакцинации каждый работник должен принимать самостоятельно.

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