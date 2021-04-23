Благовещенск, , 07:16 — REGNUM В Приамурье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 11). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 204 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: Крупный ковидный госпиталь Дальнего Востока возвращается к обычной работе

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса семь человек болеют ОРВИ. Ещё у четырёх пациентов на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

В Приамурье за всё время провели уже почти 902 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 1571.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье жертвами COVID-19 стали 274 человека. За прошедшие 24 часа в области не зарегистрировано смертельных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, самый крупный на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, развернутый на базе клинической больницы №4 во Владивостоке, с 26 апреля прекратит приём новых пациентов с COVID-19.