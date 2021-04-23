Ульяновск, , 07:11 — REGNUM В Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса остаются почти 8,1 тыс. жителей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, за последние сутки в Ульяновской области предварительно лабораторно подтверждён 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии официально выявлен 52 821 случай заражения SARS-CoV-2.

Проведено 834 851 лабораторное исследование на коронавирус в отношении 798 566 человек. В настоящее время под наблюдением находятся 8098 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске пункты вакцинации от COVID-19 действуют не только в учреждениях здравоохранения, но также в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и на почте. Прививки там делают в будни для всех желающих после осмотра врачей.