Оренбург, , 07:10 — REGNUM В школах Оренбургской области последние звонки для выпускников запланированы на 22 мая. Мероприятия проведут в очном формате, сообщает региональное министерство образования.

Но и этот формат будет с учетом текущей эпидобстановки. Торжество предполагает собрание только одного класса. Таким образом для каждого класса выпускников организуют отдельный праздник, как 1 сентября.

Добавим, в 2021 году выпускниками 11-х классов являются около 7,5 тыс. человек.

Напомним, в 2020 году последние звонки и выпускные проводили заочно. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции.