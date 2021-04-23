Барнаул, , 07:08 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2913 человек, причём семь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 900 человек, +7 за последние сутки) и ОРВИ (28 377 человек, +73 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 196 (+3 за последние сутки), из них 87 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2401 ребёнка (+8 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 109 человек, +84 за последние сутки) новый вирус победили 44 025 человек (+63 за последние сутки).

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