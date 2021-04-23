Омск, , 07:06 — REGNUM Жительница Омска, заслуженный работник культуры РСФСР, труженица тыла, ветеран труда Рива Червонная отметила 22 апреля свой 105-й день рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

С днём рождения Риву Яковлевну поздравили представители администрации Кировского округа.

Рива Червонная родилась в Запорожье, окончила училище культуры по актерской специальности, работала в театре при клубе моторостроительного завода. Когда началась война, клуб с заводом эвакуировали в Омск.

Артисты начали выступать в омских госпиталях, на предприятиях, в различных учреждениях. После Победы Рива Яковлевна осталась в Омске. Благодаря её усилиям и личной инициативе было получено разрешение на строительство Дворца культуры предприятия. Здание сдали в эксплуатацию в 1956 году. Червонная стала первым директором Дворца культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 21 апреля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Георгию Шайкову.

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