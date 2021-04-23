Ухань, Китай, , 07:04 — REGNUM Центральный китайский город Ухань, сильно пострадавший от эпидемии COVID-19 в начале прошлого года, обеспечил рост ВРП примерно на 58,4% в первом квартале 2021 года, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Столице провинции Хубэй удалось добиться мощного и устойчивого экономического восстановления после того, как ее ВВП сократился на 40,5% в годовом исчислении в первом квартале 2020 года из-за длительной изоляции для сдерживания эпидемии.

По данным городского статистического бюро, за первые три месяца 2021 года ВВП Уханя достиг отметки примерно 357,4 млрд юаней (около $55 млрд).

Город также сообщил о впечатляющем росте объемов внешней торговли в годовом исчислении на 92,2% в течение этого периода. Экспорт вырос на 123,4% в годовом исчислении до 38,7 млрд юаней, в то время как импорт вырос почти на 68% до 37,5 млрд юаней.