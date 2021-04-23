Тамбов, , 07:03 — REGNUM В Тамбовской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2021 году будет направлено более 70 млн рублей. Это на 17 млн рублей больше, чем в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

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В 2021 году в регионе в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации планируется поддержать не менее 18 крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, создать новые рабочие места по программе «Агростартап», а также привлечь в систему сельхозкооперации десятки представителей малого и среднего предпринимательства на селе. Кроме того, будет предоставлена субсидия центру компетенций Регионального информационно-консультационного центра АПК на развитие информационной помощи тамбовчанам в сельхозсфере.

На эти цели будет направлено более 70 млн рублей. Средства выделяются на реализацию мероприятий федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). Об этом губернатору Александру Никитину доложила на совещании начальник управления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко.

«Основной резерв развития малого и среднего бизнеса в отраслевом плане в нашем регионе приходится на сельское хозяйство. Надо все силы прикладывать для создания и продвижения новых проектов в этой сфере. Обращаю особое внимание, что за цифрами должна следовать содержательная работа с конкретными результатами», — сказал Александр Никитин.

Региональные власти напоминают, что в 2020 году на эти цели было выделено чуть более 53 млн рублей. Господдержку получили 16 фермеров и сельхозкооператив. На селе было создано 28 рабочих мест. Благодаря грантам, в регионе появились мясные и молочные животноводческие хозяйства, в Гавриловском районе заложен новый сад, фермеры стали выращивать больше грибов и овощей.

Также в 2020 году на территории региона зарегистрированы три новых сельскохозяйственных потребительских кооператива, которые объединили КФХ и ЛПХ Сосновского, Никифоровского, Тамбовского, Петровского, Бондарского и Рассказовского районов.

Лидия Бакуменко также проинформировала, что разработан проект плана мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации и определены задачи для муниципальных образований на 2021 год. По её словам, «акцент будет сделан на активном взаимодействии с уже функционирующими сельхозорганизациями». Муниципалитетам необходимо будет провести аналитическую работу для выявления потенциала развития производств, а также проблем и оказания возможной поддержки. Кроме того, будет проводиться разъяснительную работу с сельчанами по вопросам участия в государственных программах поддержки начинающих фермеров.