Москва, , 07:03 — REGNUM В некоторых ситуациях парацетамол может представлять угрозу для здоровья, заявил 22 апреля врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

К таким ситуациям он отнёс борьбу с похмельем или употребление алкоголя.

«Ни при похмелье, ни при сочетании с алкоголем», — объяснил Мясников, добавив, что в этих случаях приём препарата усилит нагрузку на печень и может привести к её токсическому поражению.

Доктор добавил, что ограничивать применение парацетамола нужно и в тех случаях, когда у человека имеются хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз, стеатогепатоз. Максимальная доза для здорового человека может составлять не более трёх грамм в сутки, заключил он.

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