Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Мир должен отказаться от применения ископаемого топлива и усилить меры по борьбе с изменениями климата, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг 22 апреля в ходе видеоконференции Палаты представителей Конгресса США.

Она получила приглашение на мероприятие от конгрессмена-демократа из штата Калифорния Ро Ханны. Тунберг назвала «позором» тот, факт, что страны продолжают любыми средствами поддерживать использование ископаемого топлива.

Экоактивитстка также раскритиковала политиков за игнорирование проблемы климатического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2020 года Грета Тунберг обратилась к главе Франции Эммануэлю Макрону с призывом «взять на себя ответственность» и «сдержать свои обещания» по борьбе с климатическими изменениями.

9 марта 2021 года она осудила политику по климату, которую ведет администрация президента США Джо Байдена.

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