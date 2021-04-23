Артём, Приморский край, , 07:11 — REGNUM В Артёме Приморья 23 апреля загорелась цистерна с топливом на территории асфальтового завода — видео, на котором видны клубы черного дыма и пламя огня, очевидцы опубликовали в соцсетях.

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Пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут после сообщения о возгорании.

«На момент прибытия горела цистерна топливозаправщика. В 11:54 пожар был локализован, а в 11:55 ликвидировано открытое горение на площади 150 кв. метров. Пострадавших нет», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Приморью.

Профессиональные действия пожарных не допустили распространения огня на рядом стоящие 24 ёмкости со сжиженным природным газом.

Тушили цистерну 39 человек и семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные подразделения ликвидировали на территории промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области открытое горение строительного мусора.