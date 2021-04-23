Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Телерадиовещательные корпорации США обязали уведомлять о наличии в эфире материалов, проспонсированных властями других государств, сообщает пресс-служба американской федеральной комиссии по связи.

Соответствующее распоряжение ведомство одобрило 22 апреля. В соответствии с новыми правилами, общественность США должна знать, «когда иностранное правительство или его представители используют эфир с целью убеждения в чем-либо американских граждан». При этом форма уведомления о подобных материалах документом не регламентируется.

В ведомстве считают, что иностранные правительства покупают эфирное время в американских корпорациях, так как законы США ограничивают возможность других государств получить лицензию не вещание на территории Соединенных Штатов. В связи с этим телерадиовещательные корпорации США теперь обязаны предупредить о тех материалах, которые оплачены иностранными правительствами, политическими силами или иностранными агентами.