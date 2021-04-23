Нью-Дели, , 06:55 — REGNUM В штате Махараштра (Индия) в результате пожара в реанимации больницы, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, погибли не менее 13 человек. Об этом 23 апреля сообщает информационное агентство ANI.

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Отмечается, что других пациентов больницы экстренно перевели в медицинские учреждения, расположенные неподалёку.

Всего на тушение огня пожарным потребовалось около двух часов. В настоящее время эксперты и полиция устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 человек стали 21 апреля жертвами утечки кислорода в одной из больниц на юге Индии.

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