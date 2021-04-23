Владивосток, , 06:56 — REGNUM В 2021 году 19 международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке проводить не будут, сообщил официальный телеграм-канал правительства Приморья.

Читайте также: В Оренбуржье пройдёт XIV Международный кинофестиваль

По словам министра культуры и архивного дела Приморья Елены Бронниковой, на осень 2021 года уже запланировано другое масштабное мероприятие, также международного уровня. Это будет первый театральный фестиваль. Организацией занимается народный артист РФ Евгений Миронов.

Таким образом принято решение перенести «Меридианы Тихого» на 2022 год.

Ранее анонсировалось, что кинофестиваль пройдёт с 10 по 16 сентября 2021 года.

Инициатором проведения во Владивостоке «Меридианов» в 2003 году был бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин.

Как сообщало ИА REGNUM, XIV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области пройдет с 26 по 31 августа.