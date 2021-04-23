Джакарта, , 06:36 — REGNUM Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подводной лодки в районе острова Бали, сообщает газета «Компас».

Спасатели уже определили предполагаемое местонахождение субмарины. При этом они не исключили, что масляное пятно на поверхности залива могло образовать в результате умышленного сброса топлива экипажем. Пока, отмечают спасатели, однозначно определить район, где пропала подводная лодка, не представляется возможным.

Отмечается, что на поиски субмарины вышли и спасательные суда Малайзии и Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты заявили о готовности направить свои воздушные средства на помощь в поисках пропавшей подводной лодки ВМС Индонезии. Также глава Пентагона намерен провести переговоры с индонезийским министром обороны, чтобы обсудить ход спасательной операции.

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