Джакарта, 23 апреля 2021, 06:36 — REGNUM Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подводной лодки в районе острова Бали, сообщает газета «Компас».
Спасатели уже определили предполагаемое местонахождение субмарины. При этом они не исключили, что масляное пятно на поверхности залива могло образовать в результате умышленного сброса топлива экипажем. Пока, отмечают спасатели, однозначно определить район, где пропала подводная лодка, не представляется возможным.
Отмечается, что на поиски субмарины вышли и спасательные суда Малайзии и Сингапура.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты заявили о готовности направить свои воздушные средства на помощь в поисках пропавшей подводной лодки ВМС Индонезии. Также глава Пентагона намерен провести переговоры с индонезийским министром обороны, чтобы обсудить ход спасательной операции.
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