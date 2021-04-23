Портленд, США, , 06:53 — REGNUM В штате Орегон (США) ещё одна женщина умерла в результате образования тромбов вскоре после вакцинирования от COVID-19 препаратом компании Janssen, являющейся подразделением корпорации Johnson & Johnson (J&J). Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения штата Орегон 22 апреля сообщает телекомпания ABC.

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По её данным, ранее власти штата получили уведомление о том, что эксперты Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) США 20 апреля приступили к расследованию смерти 50-летней женщины, привитой в начале апреля вакциной J&J. Отмечается, что в настоящее время ещё нет убедительных свидетельств, связывающих появление тромбоза с использованием данного препарата.

Напомним, 13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и CDC рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson «из соображений предосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о безопасности вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американского концерна Johnson & Johnson, будет рассматриваться экспертами CDC 23 апреля.

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