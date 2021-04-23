Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:33 — REGNUM В Новокузнецке начата доследственная проверка по сообщению об опасных играх, которые устроили подростки в одной из заброшенных многоэтажек. Об этом сообщило региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что об этом стало известно в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. В сообщении говорилось, что житель Новокузнецка стал свидетелем опасных игр подростков. В информации отмечалось, что дети не первый раз проникли в заброшенное здание и на этот раз поднялись на верхние этажи и ходили по оконным проёмам.

Следователям предстоит установить, кому принадлежит здание, были ли предусмотрены меры по ограничению свободного доступа в помещение посторонних лиц.