Москва, , 06:33 — REGNUM Долги общей суммой 1,15 млрд рублей будут списаны с жителей России, подавших заявки на процедуру внесудебного банкротства, 23 апреля пишет газета «Известиям» со ссылкой на проект «Федресурс».

По его информации, в настоящее время воспользоваться таким механизмом решили 9,4 тысячи граждан. Однако, 6,1 тысячи обращений было отклонено.

Глава проекта Алексей Юхнин отметил, что процедуру банкротства прошли уже 612 человек, с которых списали почти 214 млн рублей. По оценкам специалистов, в России под условия упрощенного механизма списания долгов подпадают 3 млн жителей, но этим пользуются слабо из-за его новизны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля председатель региональной общественной организации «Объединение банковских юристов в городе Москве» Вадим Тынчеров заявил, что РФ накрыла волна банкротств среди физических лиц. По его словам, этот показатель в сравнении с цифрами прошлого года вырос на 81 процент.

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