Омск, , 06:30 — REGNUM Памятник первому светофору установят в центре Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Вопрос установки памятника «Первый омский светофор» депутаты обсудили 22 апреля на комитете горсовета Омска по социальный вопросам. Место установки — пешеходная дорожка возле остановки «Улица Партизанская», недалеко от пересечения улицы Партизанской с улицей Ленина. По информации мэрии, именно там в 1950 году появился первый омский светофор.

Сигнал первого светофора менялся вручную, с помощью рычагов. Движение транспорта оценивал регулировщик, он и управлял рычагами.

Изготовить памятник готовы специалисты СибАДИ. Средства в его изготовления готов вложить местный предприниматель. Открытие запланировано на 3 июля 2021 года. Проект ждёт утверждения на заседании Омского горсовета, которое состоится 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Лодыгина апробируют «умный» светофор.

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