Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Новосибирской области по сообщению об издевательствах подростков над дочерью фронтовика организована доследственная проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, что толпа подростков уже полтора месяца издевается над 72-летней жительницей Первомайского района. Они пугают её громкими стуками в дверь, кидают в сторону женщины палки и громко выражаются нецензурной бранью. Отмечается, что отец женщины дошёл до самого Берлина, год пробыл в Германии и пришёл домой в конце 1946 года.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.